« Nous ferons la preuve que seul le Bénin est éternel », Sébastien Ajavon sort du silence

Depuis la France où il s’est exilé depuis plus de deux ans, Sébastien Ajavon pense à sa patrie et à ses compatriotes béninois. A l’orée de la nouvelle année 2021, l’homme d’affaires a adressé ses meilleurs vœux aux Béninois.

A travers sa page facebook jeudi 31 décembre 2020, l’opposant béninois Sébastien Ajavon a adressé son message de vœux de nouvel an au peuple béninois. « 2021 sera pour toute la nation béninoise l’année du renouveau. » a déclaré l’homme d’affaires Sébastien Ajavon.

« Pour chaque citoyen, pour chaque famille, pour le pays entier, une aube nouvelle est entrain de se lever et c’est en peuple libre que nous y prendrons chacun notre part. » a-t-il continué. Et de poursuivre, « À mes concitoyens je souhaite une année fructueuse et prospère. Ensemble nous ferons la preuve que seul le Bénin est éternel. »

Sébastien Ajavon, « cible d’une cabale politico-judiciaire »

Condamné à 20 ans de prison en octobre 2018, Sébastien Ajavon n’est toujours pas en mesure de jouir de ses droits politiques. Son parti, l’USL, n’a pas réussi à obtenir son récépissé d’enregistrement au ministère de l’intérieur et de la sécurité publique à cause de sa condamnation.

Malgré la décision de la cour africaine des droits de l’homme et du peuple qui a demandé l’annulation de la condamnation de Sébastien Ajavon, sa situation est restée telle. Il a alors décidé de demander asile en France, où il résidait quelques semaines avant le verdict.

Selon Maître Antoine Vey, la condamnation de Sébastien Ajavon par la Cour de répression des infractions économétriques et du terrorisme (CRIET) « doit être annulée ». Au micro de RFI, l’avocat affirme sur la base de la décision de la CADHP, que le processus ayant conduit à la condamnation de son client avait été instrumentalisé. Il fait constater que Sébastien Ajavon est la « cible d’une cabale politico-judiciaire ».