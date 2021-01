Niger: au moins 56 civils tués lors d’un attentat

Ce samedi 2 janvier 2020, des djihadistes ont attaqué les villages de Tchombangou et Zaroumdareye, situés près de la frontière avec le Mali. Selon les premières informations, on dénombre au moins 56 morts.

Les villages nigériens de Tchombangou et Zaroumdareye, situés non loin de la frontière malienne, ont été attaqués, ce samedi 2 janvier. L’information a été confirmée par le ministre de l’Intérieur Alkache Alhada et des soldats ont été dépêchés dans la zone, précise RFI. Le bilan actuel fait état d’au moins 56 morts. Il y a également une vingtaine de blessés.