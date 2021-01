Jalil Lespert: ce que son ex, Sonia Rolland pense de sa relation amoureuse avec Laeticia Hallyday

Dans un entretien accordé à Paris Match, l’ex du réalisateur Jalil Lespert, Sonia Rolland s’est confiée sur l’histoire d’amour de la veuve de Johnny et son ex mari.

Interrogée sur la relation amoureuse entre son ex Jalil Lespert et Laeticia Hallyday, Sonia Rolland pense qu’il faille faire recours à la veuve du taulier. Il est un secret de polichinelle que Jalil Lespert file le parfait amour avec Laeticia Hallyday depuis octobre 2020. Pour rendre officielle la relation, Laeticia s’est même séparée du restaurateur Pascal Balland, avec qui elle était depuis plus d’un an.

Mais Sonia Rolland ne veut en aucun cas parler de leur histoire. « Je ne connais plus cet homme, il faut appeler Laeticia, » a-t-elle indiqué dans Paris Matcht du jeudi 31 décembre. Mais pour la sœur et la mère de Jalil Lespert, le couple donne l’impression d’avoir retrouvés leurs 18 ans. « On ne l’a jamais vu aussi heureux ! Ils s’aiment comme des ados, » a confié la sœur du réalisateur.

Sonia Rolland et Jalil Lespert se sont rencontrés en 2009 lors d’une séance photo. Ils ont vécu ensemble pendant neuf ans. En 2010, l’ex Miss France a donné naissance à leur petite fille, prénommée Kahina. Mais depuis leur séparation, le courant ne passe plus entre eux. La preuve, l’ex Miss France Sonia Rolland ne veut même plus évoquer le nom de son ex dans ses interview.