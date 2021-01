Ghana – Assemblée Nationale: bagarre générale entre députés, l’armée intervient (Vidéo)

Ce jeudi 7 janvier 2021, le président de la 8e législature de la quatrième République du Ghana a été choisi. Mais, avant ce choix, il y a une bagarre entre des députés Ghanéens en plein Parlement.

L’armée ghanéenne est intervenue dans la nuit de mercredi à jeudi dans l’enceinte du Parlement pour rétablir le calme, entre les députés du parti au pouvoir et de l’opposition, élus en décembre et qui devaient faire leur rentrée jeudi matin et choisir le président du parlement. Des scènes de chaos se sont produites après qu’un député du parti au pouvoir a tenté de prendre l’urne contenant des bulletins de vote lors de l’élection du président de la Chambre.

Après plusieurs heures de bagarres, l’armée est finalement intervenue devant les caméras de la télévision nationale, qui retransmettaient en direct cette séance. «C’est une entorse totale à la loi», s’est indigné Kwame Twumasi Ampofo, député du Congrès national démocratique (NDC), de l’opposition. «Quand bien même il y aurait des problèmes de sécurité, l’armée n’a pas sa place dans la Chambre. Nous protestions (contre la tentative de vol des bulletins) mais nous n’étions pas violents», assure-t-il.

Un député de l’opposition devient Président de l’Assemblée nationale

Après cette tempête des députés et l’intervention controversée de l’armée, le processus électoral a commencé quelques instants après minuit le 7 janvier 2021. Les résultats provisoires montrent que le Congrès démocratique national (NDC) a battu le parti au pouvoir, Nouveau Parti patriotique (NPP) avec trois voix pour placer M. Bagbin devant le président sortant du Parlement, le professeur Aaron Mike Oquaye.

L’ancien député de la circonscription de Nadowli Kaleo située au nord-ouest du Ghana, Alban Sumana Kingsford Bagbin, a ainsi été élu, ce jeudi, président de la 8e législature de la quatrième République du Ghana. Rappelons que le Parlement, élu en décembre est divisé de manière quasi égale entre les députés du Nouveau Parti Patriotique (NPP) et du NDC, qui se partagent chacun 137 sièges, auxquels s’ajoute un seul indépendant. Un député de l’opposition a été suspendu mercredi après une décision de justice, lui reprochant sa double nationalité, ramenant le nombre de députés de l’opposition à 136 contre 137 pour le NPP.