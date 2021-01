FC Barcelone: « Profitez de Messi, car c’est fini »

Lionel Messi, qui avait tenté de quitter Barcelone à l’été 2020, est encore sur le départ comme l’affirme un journaliste de Marca.

Aors que le mercato d’hiver s’ouvre ce week-end en Europe et lundi en Espagne, les prochaines semaines s’annoncent déterminantes pour le Barça et pour l’avenir de la superstar argentine (33 ans), qui souhaitait déjà s’en aller l’été dernier et que les règlements de la Fifa autorisent dès à présent à entamer des discussions avec un autre club en vue d’un départ au 1er juillet. Le club catalan élira son nouveau président le 24 janvier, et la ligne de conduite de la nouvelle direction sera cruciale pour convaincre Messi de rester à Barcelone.

Lassé par une direction instable, un club en crise perpétuelle depuis plus d’un an, une succession d’entraîneurs (trois en l’espace d’un an) et des résultats décevants, comme l’humiliation historique subie en août dernier contre le Bayern Munich en Ligue des champions (8-2), Messi a souhaité quitter le club fin août. Mais il est finalement resté, contraint par son contrat et par le président Josep Maria Bartomeu, qui a depuis démissionné.

Mais celui qui avait quitté sa ville de Rosario (Argentine) à 13 ans, en 2000, pour rallier la « Masia », le centre de formation barcelonais, a confié dimanche dernier sur la chaîne de télévision Sexta que « le club va très mal et il sera compliqué de le ramener au niveau auquel il était ». « Comment voulez-vous que Messi ne veuille pas partir avec une équipe comme ça ? », s’interrogeait Marca, le journal le plus vendu d’Espagne, sur son site le 19 décembre, après la lamentable prestation des Catalans contre Valence (2-2) en Liga.

« Rien n’a changé dans sa décision »

C’est Carlos Carpio, dans un édito publié sur Marca, qui a des infos sur Messi. « On m’a dit, il y a un mois, quelques jours après la démission de Bartomeu: « Messi est toujours prêt à quitter Barcelone, rien n’a changé dans sa décision ». Toujours bien informé, mon confident m’a détaillé les raisons pour lesquelles Messi reste ferme sur sa position et m’a expliqué pourquoi l’arrivée d’un nouveau président ne modifiera pas sa décision », écrit le journaliste madrilène. « Leo dit qu’il n’est pas sûr, mais je pense qu’il l’est. Profitez de Messi, car c’est fini », conclut-il.

Toujours selon le journaliste de Marca, le génie argentin, à 33 ans, souhaiterait évoluer dans un autre grand club européen susceptible de remporter la Ligue des champions. Et pourquoi pas embrasser un nouveau Ballon d’Or par la même occasion. C’est le Manchester City de Guardiola qui était visiblement prêt à accueillir Messi l’été dernier, mais le PSG de son ami Neymar est désormais en embuscade. On y apprend ainsi que Kylian Mbappé, lui, devrait s’envoler pour Madrid afin de rejoindre le Real.