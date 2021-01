Swearing in ceremony, for the new president elect, Touadera today in Bangui.

Afrique - Politique Faustin-Archange Touadéra réélu par un « coup K.O. », à la tête d'une Centrafrique déchirée Le président Touadéra a été déclaré réélu lundi 4 janvier au premier tour par l'Autorité nationale en charge des élections, avec 53,92% des suffrages exprimés. Mais l'opposition annonce déjà qu'elle saisira la Cour constitutionnelle. La tâche sera titanesque pour le président sortant qui rempile pour un autre mandat avec 53,92 % des voix. Selon les résultats provisoires annoncés ce 4 janvier par l'Autorité nationale des élections, Faustin-Archange Touadéra a été réélu pour un second mandat, avec 53,92 % des suffrages. Le président Touadéra a devancé l'opposant Anicet Georges Dologuélé crédité de 21,01% des voix et Martin Ziguélé avec 7,46%. Mais l'opposition annonce déjà qu'elle saisira la Cour constitutionnelle. Elle dénonce le manque de «transparence» et d' «équité» de ces élections dont la moitié de l'électorat centrafricain a été privé, en raison d'une nouvelle offensive rebelle en cours dans le pays. Les résultats des législatives, qui ont eu lieu le même jour, n'avaient pas encore été annoncés lundi soir. « C'est une farce, il y a eu de nombreuses irrégularités et fraudes », a déclaré le candidat Dologuélé à l'AFP aussitôt après l'annonce de la victoire de Faustin-Archange Touadéra, assurant, comme d'autres candidats, qu'il allait introduire un recours contentieux devant la Cour constitutionnelle qui doit valider les résultats de l'ANE avant le 19 janvier. Dans la matinée, neuf candidats avaient dénoncé dans une lettre à l'ANE, outre le fait que « de nombreux Centrafricains » n'ont pas pu voter, « des bourrages massifs des urnes ». Le pays sous pression des groupes armés Un immense défi attend ce professeur de mathématiques : relever un pays et une population meurtris par la guerre civile, une économie totalement détruite, et regagner un immense territoire sous la coupe des groupes armés. En effet, des groupes de rebelles ont pris le contrôle, dimanche 3 janvier, de Bangassou, une ville située à 750 km à l'est de Bangui, mais restent à distance de la capitale à la veille des résultats partiels de la présidentielle. Ces groupes armés ont attaqué à l'aube la ville de Bangassou et ont pris son contrôle après plusieurs heures de combats. « Les rebelles contrôlent la ville, ils sont partout », a déclaré Rosevel Pierre Louis, le chef du bureau régional de la Mission de l'ONU en Centrafrique (Minusca) à Bangassou. Cinq « éléments armés » sont morts, a indiqué la Minusca dans un communiqué, sans plus de précisions. Une quinzaine de blessés ont été transportés par Médecins sans frontières, a de son côté déclaré l'ONG.