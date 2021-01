Diary Sow, meilleure élève du Sénégal, portée disparue à Paris, sa mère inconsolable

Meilleure élève du Sénégal et actuellement étudiante en 2ème année de classe préparatoire scientifique au Lycée Louis-Le-Grand de Paris, Diary Sow est portée disparue depuis plus d’une semaine. Interrogée, sa mère, sous le choc, n’a pas pu se prononcer.

Diary Sow, étudiante sénégalaise en deuxième année de classe préparatoire au lycée Louis-le-Grand de Paris, n’est pas retournée en cours. Selon l’Agence de presse sénégalaise (APS) qui a annoncé, vendredi 8 janvier, sa disparition, la jeune fille est injoignable depuis cinq jours et son absence injustifiée suscite de vives inquiétudes.

Le vendredi 8 Janvier 2021, la famille de Diary Sow a organisé un récital de Coran, à Malicounda, dans le département de M’bour. Très affectée, la mère de la jeune femme n’a pas pu se prononcer sur le sujet.

D’après senews, l’oncle de Diary Sow, assis à côté de la mère très attristée, a déclaré, pour sa part, qu’ils n’ont aucune information supplémentaire : « On a juste appris qu’elle a disparu. Est-ce que c’est un kidnapping, ou est-ce une fugue, on ne sait pas. On pense au pire mais bon… »

La disparition de Diary Sow “vérifiée”

“L’information est malheureusement vérifiée”, a évoqué sa famille dans un communiqué signé par le ministre sénégalais de l’eau et de l’assainissement, Serigne Mbaye Thiam, parrain de la jeune fille. Le même communiqué précise que le Service de gestion des étudiants sénégalais à Paris, l’ambassade du Sénégal et le président Macky Sall suivent de près cette affaire.

Pour francetvinfo, la police française a été également “informée”. “En cas de disparition inquiétante d’un adulte, une enquête peut être ouverte par la police, si elle est saisie par les proches”, rapporte le média.