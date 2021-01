Côte d’Ivoire: l’opposition annonce son retour à la Commission Electorale

Deux commissaires centraux représentants de l’opposition ivoirienne ont annoncé leur retour au sein de la Commission Electorale Indépendante (CEI). Ce, après trois mois de la suspension de leurs activités au sein de l’organe électoral.

C’est à travers une note adressée au président de la CEI, que les deux commissaires centraux représentants de l’opposition ont notifié leur retour au sein de l’organe électoral.

«Monsieur Yapo Yapi, commissaire central et Monsieur Dogou Alain, commissaire central et 2è vice-président de la CEI, ont notifié ce lundi 04 janvier 2021, au président de la CEI, la levée de la suspension de leurs activités au sein de la Commission électorale indépendante », indique cette note d’information signée par MM. Dogou et Yapo.

Pour rappel, MM. Yapo Yapi et Dogou Alain représentants respectivement l’Alliance des forces démocratiques (AFD) et la Ligue des mouvements pour le progrès (LMP), ont, sur demande de leur plateforme, suspendu leurs activités au sein de la CEI, suite à des divergences des points de vues entre le pouvoir et l’opposition lors de la récente élection présidentielle. Soulignons que les élections législatives sont fixées au 06 mars prochain.