Coronavirus: le Rwanda redoute une nouvelle vague de la pandémie

Les autorités rwandaises ont annoncé de nouvelles mesures restrictives, afin d’éviter une nouvelle vague de la covid-19.

A Kigali et dans plusieurs villes du Rwanda, la peur monte d’un cran quant à une éventuelle flambée de la maladie à coronavirus qui continue de faire des victimes dans le monde. Pour ce faire, les autorités ont fixé de nouvelles mesures restrictives pour préserver la santé des populations.

Ainsi, on note l’interdiction stricte des déplacements entre les districts et la fermeture des entreprises à partir de 18 heures. Aussi, un couvre-feu a-t-il été décrété de 20 heures à 4 heures du matin, pour deux semaines supplémentaires. Néanmoins, les déplacements pour raison médicale et les services essentiels sont autorisés ainsi que les visites touristiques à Kigali, la capitale du pays. Toutefois, les touristes sont priés de présenter leur test négatif.

Au Rwanda, où, les bars et les discothèques sont fermés depuis mars, le taux de positivité des tests est passé de 0,5% début novembre à 7,6% lundi, avec un total de 8 848 infections depuis le début de la pandémie. Selon les autorités, la vaccination est prévue pour les plus vulnérables.