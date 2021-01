Coronavirus au Mali: la réouverture des classes prorogée

Dans un communiqué, le ministère en charge de l’Education au Mali, a prorogé la réouverture des classes, en raison de la pandémie du coronavirus.

Pour contrer la pandémie de la covid-19 en milieu scolaire, les autorités maliennes ont décidé de la prolongation de la fermeture des écoles. Le ministère de l’Education nationale informe les administrateurs scolaires, enseignants, les parents d’élèves, les élèves, les étudiants et toute la communauté éducative du Mali, que les écoles et les établissements d’enseignements publics et privés du préscolaire, du secondaire général, technique et professionnel, resteront fermés jusqu’au samedi 23 janvier 2021 pour raison sanitaire liée à la pandémie de la covid-19, indique le communiqué.

La reprise des cours, pour la nouvelle année scolaire 2020-2021, dans tous les ordres d’enseignement est fixée au lundi 25 janvier 2021, précise le document ministériel à travers lequel, les autorités en charge de l’Education appellent les parents et les enseignants à respecter et faire respecter les gestes barrières de la covid-19. « C’est à ce prix que l’on contribuera de façon efficiente à l’effort national de lutte contre la covid-19 », note le communiqué.

Au Mali comme dans certains pays du Sahel, une nouvelle flambée des cas de la covid-19 s’observe depuis quelques semaines. Ainsi, les autorités à divers niveaux, prennent de nouvelles mesures restrictives pour mieux adapter les populations à la nouvelle donne sanitaire.