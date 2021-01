Burkina Faso: Christophe Dabire reconduit au poste de Premier Ministre

Réélu pour un second mandat de 05 ans à la tête du Burkina Faso, le président Roch Kaboré a reconduit le premier ministre Christophe Dabire, qui avait démissionné ainsi que son gouvernement.

« Il a plu, ce jour, à SEM Roch Marc Christian KABORE, Président du Faso, de m’honorer en me renouvelant sa confiance pour conduire l’action gouvernementale », a déclaré Christophe Dabire qui dit avoir accueilli cette nouvelle mission avec une grande humilité et avec la conscience de devoir être encore plus disponible et engagé, sous le leadership du président Roch Kaboré, pour servir son pays et l’ensemble des Burkinabè.

A lire Aussi: Burkina Faso: Roch Kaboré a prêté serment pour son second mandat

Il a par ailleurs, exprimé sa profonde reconnaissance au président Roch Kaboré, en lui assurant de son engagement à travailler à la mise en œuvre des 10 chantiers pour lesquels le peuple burkinabè l’a brillamment élu pour un second mandat.

« Je sais compter sur l’union sacrée de l’ensemble de mes compatriotes, sur notre capacité de résilience, ainsi que sur le soutien des partenaires au développement pour relever les différents défis », a-t-il indiqué.

Agé de 73 ans, Christophe Dabire avait démissionné et son gouvernement a été dissout conformément aux usages après la mise en place d’une nouvelle assemblée. Le chef de l’Etat Roch Kaboré, avait fait acte de la réception de la démission de Christophe Dabire au cours de son premier quinquennat. Sa reconduction au poste du premier ministre au début de ce second mandat du président burkinabé, témoigne la confiance que lui porte Roch Kaboré.