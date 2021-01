Bruit des pétards et feux d’artifice: des centaines de cadavres d’oiseaux dans les rues de Rome

Des centaines de volatiles sont tombées dans les rues de Rome la nuit du 31 décembre, indique Roma Today. Ils seraient morts de peur.

Des centaines d’étourneaux morts ont été découverts dans les rues du centre-ville de Rome le 31 décembre, indique Roma Today. Ces étourneaux seraient effrayés et désorientés par le bruit des pétards et des feux d’artifice au point de s’écraser contre des fenêtres et des câbles à haute tension, voire mourir de peur. Postées sur les réseaux sociaux, les images montrent des corps d’oiseaux éparpillés par terre.

#Strage di #capodanno a #Roma:

Stormi di uccellini scappano impauriti e si schiantano sui palazzi e sui fili dell'energia elettrica…in tanti restano a terra morti.

E proprio necessario continuare a sparare ogni anno? pic.twitter.com/tHIDHe4FWM — NON SEI IRPINO SE (@lucadel08) January 1, 2021

tantissimi uccellini morti a via Cavour a causa dei botti ma porco zio ma ce la fate pic.twitter.com/3yIchlwOo7 — Марс (@FLVKE96s) January 1, 2021

Cité par Associated Press, l’Organisation internationale pour la protection des animaux (OIPA) a partagé cette hypothèse en indiquant que le quartier concerné était verdoyant et utilisé par de nombreux oiseaux pour nicher. «Il est possible qu’ils soient morts de peur. Ils peuvent voler ensemble et se heurter les uns contre les autres, ou heurter des fenêtres ou des lignes électriques. N’oublions pas qu’ils peuvent aussi mourir de crise cardiaque», a déclaré Loredana Diglio, porte-parole de l’organisation.

L’OIPA a appelé à de nombreuses reprises à interdire l’utilisation des pétards et feux d’artifice: «Chaque année nous le répétons: la vente de pétards et de feux d’artifice doit être interdite», indique le président de l’organisation, Massimo Comparotto, cité par Roma Today. Comme aucun contrôle n’est fait, «nous comptons chaque années des centaines de spécimens morts et blessés dans la nature, ainsi que de nombreux animaux de compagnie blessés ou perdus», a-t-il ajouté.