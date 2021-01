Beyoncé dit adieu à 2020 d’une manière originale et symbolique (Photo)

Pour dire au revoir comme il se doit à l’année si particulière qui vient de s’écouler, Queen B a offert un cadeau original et symbolique à ses amis.

Cette année, Beyoncé a offert un cadeau très original à ses proches à l’occasion des fêtes de Noël. Un surprenant collier de diamants qui aide ses proches à faire leurs adieux en beauté à 2020 et son cortège de drames. La cousine de Queen B, Angie Beyince a partagé, lundi 28 décembre, à ses abonnés sur son compte Instagram la photo de ce clin d’œil à 2020.

https://www.instagram.com/p/CJWeCn5phwH/?utm_source=ig_embed

Un collier 2020 sous la forme d’un doigt d’honneur

« Beyoncé a offert à toutes ses filles cet étonnant collier personnalisé 2020 », écrit Angie Beyince en légende de sa publication où elle dévoile un bijou doré et scintillant sur lequel il est écrit 2020, épousant la forme d’une main faisant un doigt d’honneur. Et la femme de Jay-Z n’a pas fait les choses à moitié, car il s’agit d’un bijou composé de diamants pour faire plaisir aux femmes de sa vie. Unique, il aurait totalement été personnalisé. « Quand je l’ai ouvert, j’ai eu les larmes aux yeux car il est à la fois hilarant et profondément sentimental », ajoute la cousine de la star. « L’année 2020 a connu des hauts et des bas, mais dans l’ensemble, elle a été très étrange et très difficile », a-t-elle continué. De son côté, la mère de Beyoncé a déclaré qu’elle adorait « ce collier sur mesures ».