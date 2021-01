Bénin: un quadragénaire en prison pour apologie de pédophilie sur les réseaux sociaux

Au Bénin, un homme, la quarantaine environ a été arrêté et placé sous mandat de dépôt pour avoir fait la promotion de la pédophilie sur les réseaux sociaux en septembre 2020.

Le gouvernement du Bénin a annoncé ce lundi 4 janvier 2021, l’interpellation, d’un quadragénaire, identifié comme auteur de plusieurs publications à tendance pédophile et de harcèlement sur mineur. Selon le site du gouvernent, l’homme « a été appréhendé et placé sous mandat de dépôt et son procès aura lieu dans les prochains jours ».

Son arrestation fait suite à une enquête effectuée par les équipes du gouvernement du Bénin après avoir été alertées sur les réseaux sociaux par une série de publication. Dans son message, le gouvernement du Bénin rappelle que la pédophilie est un crime répréhensible au Bénin. « Toutes les personnes faisant l’apologie de la pédophilie, utilisant ou non les réseaux sociaux aux fins de harceler ou de menacer les individus quel qu’ils soient s’exposent aux rigueurs de la loi en vigueur au Bénin », peut-on lire dans le communiqué.

Par la même occasion, des investigations sont en cours, aux fins de retrouver d’autres auteurs de ce type d’actes et de publications similaires sur les réseaux sociaux ainsi que les victimes les ayant subi.