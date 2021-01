Bénin: un élève de la terminale tué dans un accident à Kandi

Ce mercredi 06 janvier 2021, un élève âgé de la vingtaine, en classe de la termine est passé de vie à trépas dans un accident de la circulation. Le drame d’est produit dans la commune de Kandi.

Un élève de la terminale dans un collège privéà Kandi a été tué par un camion « gros porteur ». Selon les faits rapportés par l’Agence Bénin Presse, la victime se rendait au cours de 7 heures quand le drame est survenu. « L’accident serait survenu, quand le jeune à vélo, a tenté de doubler un tricycle en stationnement, ébloui par les phares du camion qui venait en face », rapporte le média.

Dans sa course, l’élève percute le tricycle et se retrouve au milieu de la voie. Malgré les tentatives du conducteur du camion pour l’éviter, l’irréparable s’est produit. Il a roulé sur lui et ne lui a laissé aucune chance de suivie. Il a succombé aux blessures sur le champ et son corps a été remis à ses parents pour inhumation.