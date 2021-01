Bénin: Sébastien Ajavon veut être candidat à la présidentielle du 11 avril 2021

Sébastien Ajavon, le président d’honneur de l’USL n’a pas tourné le dos à ses aspirations pour diriger le Bénin. Selon Jeune Afrique, l’homme d’affaires, candidat malheureux à la présidentielle de 2016, veut être candidat à la présidentielle de 2021 au Bénin.

“Sébastien Ajavon veut être candidat à la présidentielle”, c’est ce qu’à annoncé , jeudi 7 janvier 2021, le journal Jeune Afrique. Selon le média, le candidat malheureux à la dernière présidentielle au Bénin a l’intention d’annoncer prochainement sa candidature à la présidentielle du 11 avril 2021.

Sébastien Ajavon était arrivé à la 3e place de la présidentielle en 2016, avec 23% des voix. Il avait soutenu Patrice Talon, l’actuel président, face à Lionel Zinsou, au second tour. L’homme d’affaires béninois, actuellement en exil, est très critique sur la gouvernance du président Patrice Talon.

Condamné à 20 ans de prison en octobre 2018, Sébastien Ajavon n’est toujours pas en mesure de jouir de ses droits politiques. Son parti, l’USL, n’a pas réussi à obtenir son récépissé d’enregistrement au ministère de l’intérieur et de la sécurité publique à cause de sa condamnation. Par quelle alchimie « le roi du poulet » pourra-t-il être candidat au Bénin ? Wait and see !