Bénin: opposition et société civile font bloc dans une coalition pour les assises nationales

Les dernières décisions de la cour constitutionnelle sur le parrainage et sur la prorogation du mandat du président Talon a donné naissance à une coalition dénommée « Force vive de la nation ».

Dans une déclaration faite ce samedi 09 Janvier 2021, cette coalition a contesté la position de la cour constitutionnelle et a appelé à une assise nationale pour la recherche d’une solution consensuelle à la crise politique.

Constituée de mouvement, de partis politiques d’opposition et d’organisations de la société civile, cette coalition estime qu' » aucune modification constitutionnelle ne peut avoir pour conséquence la prorogation du mandat présidentiel ; que le parrainage est une disposition d’exclusion, un déni démocratique«

Pour les membres de cette coalition, un Etat doit veiller au respect des principes de la liberté, de la démocratie, de l’Etat de droit ainsi que des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Elle invite donc le gouvernement, la Commission électorale nationale autonome (CENA), et la Cour constitutionnelle à arrêter les tentatives de prorogation du mandat présidentiel en cours et de monopolisation des affaires électorales, appelle les élus à un sursaut républicain et invite à l’organisation rapide d’une assise de toute la classe politique pour la recherche de solutions consensuelles en vue d’une élection présidentielle inclusive, transparente et apaisée.

Précisons qu’aucune personnalité politique bien connue ne figure dans cette coalition ni des organisations de la société civile actif sur les questions de gouvernance démocratique comme la plateforme électorale des OSC, Wanep-Bénin, Social Watch Bénin, Alcrer ou Changement social Bénin.