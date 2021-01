Bénin-Nigeria: les frontières sont réouvertes; mais…

La réouverture des frontières nigérianes avec le Bénin est partiellement effective. La frontière est ouverte à Sèmè-Kraké; mais c’est seulement les personnes qui peuvent passer. Jusqu’à ce 1er janvier 2020, les marchandises ne sont pas encore autorisées à franchir la frontière. Les camions sont toujours stationnés du côté du Bénin et les transporteurs s’impatientent. « La frontière est ouverte, nous avons appris. Mais depuis deux semaines nous ne pouvons pas aller et on ne sait jusque-là pourquoi », a confié un transporteur à l’ABP.

Pour le moment c’est donc la désillusion dans le rang des usagers de la frontière, notamment les transporteurs. Ils espèrent que très rapidement la circulation des biens et des personnes redevienne normale dans les deux sens. Selon un agent de la douane en poste à Sèmè-Kraké, il n’y a pas eu notification officielle de la réouverture de la frontière. Comme les simples usagers, il dit avoir aussi constaté le mouvement des personnes dans les deux sens à partir de 17 heures. « Seul les personnes vont et viennent », a-t-il précisé.