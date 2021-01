Bénin: enlevé de la Criet, Gilbert Togbonon nommé DAC du ministère de la justice

Le conseil des ministres de ce mercredi 06 janvier a annoncé la nomination de Gilbert Togbonon au post de Directeur de Cabinet Adjoint du ministère de la justice du Bénin.

Gilbert Togbonon n’est plus le procureur général de la Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme (CRIET). Il a été limogé ce mercredi et remplacé par Mario Mètonou, désormais ex procureur de la République du Bénin près le tribunal de première instance de première classe de Cotonou.

Au ministère de la justice, Gilbert Togbonon remplace Timothée Yabit, relevé de ses fonctions le 23 décembre 2020 parce qu’impliqué dans le dossier dit de tricherie au concours de recrutement de 100 auditeurs de justice. Après avoir été écouté dans cette affaire, Timothée Yabit, directeur adjoint de cabinet du ministère de la justice, du ministre Séverin Quenum est condamné à 06 mois de prison avec sursis.

Dans ce dossier, il lui a été reproché d’avoir divulgué l’une des épreuves du concours en échangeant avec une personne extérieure. A cette condamnation, s’ajoute une amende de 38.710. 160 francs CFA que doivent payer tous les accusés à la demande de l’agent judicaire du trésor.

De procureur de Cotonou à la Criet…

Gilbert Togbonon avait été nommé en Conseil des ministres le mercredi 25 juillet 2018 sur proposition du Ministre de la justice en tant que Procureur spécial près la Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme (CRIET). Pendant environ trois ans, Gilbert Ulrich Togbonon a conduit les destinées de cette structure créée suite à la modification de la loi n° 2001-37 du 27 août 2002 portant Organisation judiciaire en République du Bénin et création de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Une loi, dont l’adoption vient renforcer l’organisation judiciaire en matière de lutte contre la corruption et le terrorisme au Bénin.

Dans l’accomplissement de sa mission, l’ancien procureur spécial de la Criet a été assisté de deux substituts Célestin Kponon et Edwige AklouTagni pour juger les crimes économiques et le terrorisme au Bénin.