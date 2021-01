Bénin: les fonctionnaires publics à l’épreuve des défis de Patrice Talon dès ce lundi

Dans le but de résoudre le problème majeur de contre-performance de l’administration publique au Bénin, le gouvernement Patrice Talon a décidé d’un changement des horaires de travail. Dès ce lundi 4 janvier 2021, les fonctionnaires publics entament une nouvelle grille horaire pour des défis de performance.

Depuis Avril 2016, l’administration publique Béninoise comme de nombreux autres secteurs connaît aussi sa vague de réformes du nouveau départ. En Conseil des Ministres, mercredi 09 décembre 2020, le gouvernement Patrice Talon a décidé d’un changement des horaires de travail dans l’administration publique.

Selon le communiqué du ministre du Travail et de la Fonction Publique en date du 23 décembre, conformément aux dispositions du décret n°2020-577 du 09 décembre 2020 portant réaménagement des horaires du travail dans l’administration publique, les nouveaux horaires sont :

Matin : 8 heures à 12 heures 30 minutes

Pause : 12 heures 30 minutes à 14 heures

Après-midi : 14 heures à 17 heures 30 minutes

Résoudre le problème de contre-performance

Selon Adidjatou Mathys, ministre du Travail et de la Fonction publique, les nouveaux horaires permettront de résoudre le problème de contre-performance de l’administration publique. Si l’administration a toujours été décriée pour sa contre performance, ces réformes amélioreront la productivité des agents, ce qui aura des retombées positives sur l’économie, a expliqué Adidjatou Mathys.

« Il y aura une croissance économique de 0,57 point correspondant à plus de 26 milliards F Cfa par an », a t-elle rapporté en conférence de presse animée, mardi 22 décembre 2021, en citant l’étude commanditée par le gouvernement pour évaluer les anciens horaires de travail. L’administration gagnera aussi en termes de disponibilité des agents pour travailler. « L’administration sera beaucoup plus performante avec la mise en œuvre des nouveaux horaires », souligne-t-elle.

En dehors de la performance, les nouveaux horaires aideront l’Etat à opérer la réduction de la consommation d’électricité et d’eau. Car, les agents sortiront tôt du service. « Avec un effort d’une heure de pause, l’économie gagnera environ onze milliards de francs CFA par an en termes d’économie sur la consommation d’énergie » a déclaré le directeur général de la fonction publique, Bertin Quenum. Du coup, les bureaux ne vont plus rester ouverts jusqu’à une heure tardive avec la consommation de l’électricité et de l’eau.

Favoriser une meilleure vie de famille pour les travailleurs

Selon l’étude initiée par le Gouvernement, le réaménagement des horaires de travail aura également pour conséquence une meilleur vie familiale et l’épanouissement des agents de l’Etat. Ainsi, selon l’étude, les agents sortiront tôt du service et pourront mieux s’occuper de leur famille respectives. Selon le directeur général de la fonction publique, Bertin Quenum, « soumettre les travailleurs aux heures supplémentaires n’est pas une très bonne pratique ».

Ce changement d’horaires de travail dans l’Administration publique, à compter du 1er janvier 2021, sera « porteur d’effets positifs pour l’administration, de même qu’il favorisera une meilleure vie de famille pour les travailleurs. » a précisé la note du Conseil des ministres du 9 décembre 2020. Vivement que ces fonctionnaires publics rentrent « directement » chez eux pour s’occuper de leur famille.