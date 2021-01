Bénin: la voiture du chantre Yvan prend feu en pleine circulation (vidéo)

Alors qu’il était en pleine circulation ce jeudi 7 janvier 2021, la voiture de l’artiste béninois Gospel Yvan a pris feu. L’information a été dévoilée par l’artiste lui-même sur sa page Facebook.

Plus de peur que de mal pour Yvan. Après Petit Miguélito au lendemain de la nativité, la voiture d’Yvan a pris feu en pleine circulation. Par la grâce de Dieu, l’artiste a pu compter sur la vigilance de la population qui, comme l’indique la vidéo, ont pu maîtriser le feu à l’aide de l’eau savonnée.

“L’ÉTERNEL a sauvé son serviteur. IL A ENCORE FAIT, VOILÀ POURQUOI JE LUI CHANTE “A TOI LA GLOIRE”; a fait remarquer Yvan sur sa page Facebook. Puis d’expliquer: “la voiture a pris feu, mais, nous nous portons très bien. Merci à la population qui nous a aidé à éteindre le feu. Louez le SEIGNEUR AVEC MOI”.

Yvan fait l’option de louer Dieu…

Yvan est un artiste qui s’est révélé au public béninois dans les années 2005-2006 par le titre ‘’Ce qu’il a fait pour moi’’ qui lui a a permis d’accueillir la faveur des mélomanes béninois. D’origine bénino-italienne et d’une allure fière et séduisante, Yvan Mauro est né d’un père Italien et d’une mère Béninoise, précisément de Dassa.

Il fait partie des rares chantres de son état à s’inscrire dans le registre des lauréats du prestigieux trophée de musique, Kora Awards. Depuis le début de sa carrière, il a fait l’option de louer Dieu. Mais sa piété ne l’empêche pas de réserver une ouverture d’esprit sur les réalités autour de lui.

Dans un passé très récent, le chanteur béninois, Yvan a révélé avoir rejeté des opportunités parce qu’il n’est pas prêt à abandonner Jésus.