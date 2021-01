Bénin: la nudiste et sexy girl togolaise Maria Mobil agressée et complètement défigurée

La sexy girl Maria Mobil s’est affichée avec le visage défiguré ce mardi 6 janvier 2020. Selon certaines indiscrétions, elle a été agressée avec son chéri Jonathan Morison au Bénin.

« I Can’t sleep », (je ne peux pas dormir): a écrit Maria Mobil en story Messenger ce mardi et ce, en légende d’une photo d’elle défigurée. Alors que beaucoup pensaient à un Make-up, et bien, Maria Mobil est bel et bien dans de beau drap.

Selon des indiscrétions, la jeune femme a été passée à tabac au Bénin par un prétendant. « La sexy togolaise avait dit à Jonathan qu’elle se rendait au Bénin pour passer les fêtes de fin d’année. Mais en réalité, la vérité était tout autre », explique une source très proche du couple.

A l’en croire, elle se trouvait plutôt avec un de ses dragueurs. « Son copain ayant appris l’histoire s’est rendu sur les lieux pour la chercher ne sachant pas que c’était un gang. Résultat des courses : le petit ami ainsi que Maria se sont fait tous deux bastonnés », peut-on lire dans l’aveu.

Pour l’heure, Maria Mobil qui a elle même partagé ses clichés avec le visage complètement défiguré sur la toile n’a pas encore donné sa version des faits.

Ce qui est sûr, celle qui a joué le rôle de Amina dans le titre « Jolie Amina » d’Ariel Sheney n’est pas en très bon état. Mieux, Jonathan Morison qui aurait également été bastonné n’a pas encore donné de ses nouvelles.