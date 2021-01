Bénin: la démolition d’un mur emporte un jeune homme dans l’au-delà

Dans l’arrondissement de Nikki au nord-est du Bénin, un jeune homme d’une vingtaine d’années a été mortellement atteint dans l’effondrement d’un mur.

Ce dimanche 10 janvier 2021, fête du voudoun, n’aura rien de festif pour les habitants de Sako, une localité de Tontarou, dans l’arrondissement de Nikki. Un jeune homme d’une vingtaine d’années a été mortellement atteint lors de la démolition du mur d’un bâtiment familial.

Comme rapporté par ABP qui cite la radio Su Tii Déra de Nikki, la victime et son oncle tentaient de démolir le mur lorsqu’un une pan lui tomba sur la tête et fendit son crâne. “Son oncle qui le secondait dans l’action attira son attention en lui demandant de commencer la destruction du mur dès le haut précisément au niveau du pillon. Mais le jeune Karim pensait réussir avec l’élan pris dès la base quand, ironie du sort, le mur tomba sur lui et bousille son crâne.”, rapporte le média.

Le jeune homme a aussitôt succombé à ses blessures, et ses parents ont procédé immédiatement à son inhumation dans l’intimité familiale.