Bénin – Enrôlement sur la liste électorale: l’opération prend fin demain mardi

Démarrée le 20 Décembre 2020, la phase d’enrôlement biométrique de certaines catégories de citoyens sur la liste électorale permanente informatisée prendra fin demain mardi 5 Janvier 2020.

Conduite par l’Agence Nationale de Traitement (ANT), bras technique du Conseil d’Orientation et de Supervision de la Liste Electorale Permanente Informatisée (COS-LEPI), cette grande opération d’enregistrement biométrique est réalisée en faveur des citoyens qui auront 18 ans révolus à la date du 11 avril 2021 et dont les noms ne figurent pas sur la liste électorale, et les omis des phases précédentes.

A Lire aussi: Bénin: Patrice Talon accorde la grâce présidentielle à 123 prisonniers

Précédemment prévue pour prendre fin le 2 Janvier, l’opération a été prorogée de quelques jours soit jusqu’au 5 Janvier 2021. Cette prorogation du délai vise à permettre aux retardataires de pouvoir se faire enrôler.

L’essentiel à retenir de cette phase:

Une phase de collecte de données biométriques:

Cette phase de l’opération d’actualisation est une phase de collecte des données biométriques des omis et des citoyens ayant les qualités requises par la loi pour figurer sur le fichier électoral.

Conformément aux dispositions du code électoral, cette phase consiste à collecter les données nominatives et biométriques des omis aux moyens des équipements informatiques (tablettes).

Les personnes à prendre en compte

Cette phase ne concerne pas tout le monde. Elle est organisée uniquement en faveur des citoyens en âge et en situation de voter et dont les noms ne figurent pas sur la liste électorale.

Ces personnes doivent remplir les conditions ci-après:

Être de nationalité béninoise ;

Avoir 18 ans révolue à la date échue du 11 avril 2021 ;

Jouir de ses droits civiques ;

Avoir été précédemment omis lors des actualisations précédentes ;

Avoir été autorisé par une décision de la Cour

Constitutionnelle ou des juridictions compétentes.

Quid des personnes dont la carte d’électeur a expiré le 31 Décembre 2020 ?

Ces personnes ne sont pas concernées par la présente phase car leur nom est déjà sur la liste électorale. De ce fait, elles peuvent désormais voter avec n’importe quelle pièce d’identification notamment la carte d’identité, le passeport, le permis de conduire, la carte de pension, le

Certificat d’identification personnel etc……

Comment s’assurer que mon nom figure sur la liste?

Tous ceux qui participent au vote depuis 2013 ont à priori leur nom sur la liste électorale. Pour vérifier, il faut consulter le lien suivant:

https://coslepi-antbenin.org/app_android pour télécharger une application Android de consultation de centre de vote auquel vous êtes arrimés.

Si mon nom figure sur la liste électorale alors, je n’ai plus besoin de faire l’enrôlement biométrique. Cependant je peux encore faire des transferts de centre de vote. Il me faut juste faire la photocopie recto-verso de ma carte d’électeur et y inscrire le nouveau centre de vote, mon numéro de téléphone et ma signature.

Liste des pièces à se munir pour l’enrôlement

Pour se faire enrôler, les candidats à l’enrôlement doivent se présenter dans les lieux de collecte munis d’une pièce d’identification prouvant qu’ils sont des citoyens béninois. Il s’agit :

de la carte d’identité nationale ;

de la carte d’identité nationale biométrique (RAVIP) ;

du passeport ;

du certificat d’identification Personnel ;

de la carte de pension ;

de la carte militaire ;

de l’acte de naissance sécurisé RAVIP ;

de l’acte de naissance des moins de 18 ans accompagné de la copie de la pièce d’identité ou du certificat de nationalité de l’un au moins de leur géniteur

NB : Le témoignage est proscrit.

Où peut-on se faire enrôler?

Pour se faire enrôler, les citoyens peuvent aller dans les arrondissements ou dans les mairies ou les tablettes sont déployées sur toute l’étendue du territoire national. Les équipes d’enrôlement sont mobiles et se déplacent de village en village pour prendre le maximum de concitoyens omis. La position de ces équipes mobiles peut être obtenue auprès des membres CCA installés dans les mairies ou auprès des chefs quartiers ou chefs villages.