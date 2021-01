Bénin: 9 369 cas de grossesses enregistrés en milieu scolaire ( 2016 – 2020)

Le ministre des enseignements secondaire technique et de la formation professionnelle, Mahougnon Kakpo, a présenté au parlement le nombre de cas de grossesses enregistrés en milieu scolaire. Sur la période allant de 2016 à 2020, le ministre annonce plus de 9 000 cas de grossesses.

De 2016 à 2020, 9 369 cas de grossesses ont été enregistrés dans les lycées et collèges publics et privés. Selon les chiffres présentés aux députés par Mahougnon Kakpo, et rapporté par La Nation, l’année scolaire 2016 -2017 a enregistré 3 045 cas de grossesses sur 301 800 filles inscrites. Sur 288 181 filles inscrites en 2017-2018, 2 912 sont tombées enceintes. En 2018-2019 et 2019 – 2020, on a respectivement dénombré dans les établissements scolaires 1 122 cas sur 290 845 filles et 2 290 cas de grossesses.

Pour mieux expliquer la situation, notamment celle de la dernière année scolaire, le ministre des enseignements secondaire technique et de la formation professionnelle annonce une étude. Il se dit étonné par cette progression connue en 2020, malgré la pandémie de la Covid-19 qui a suscité la fermeture des établissements scolaires pour un bon moment. Pour mettre fin à ces grossesses dont des élèves, étudiants, artisans et enseignants sont responsables, le gouvernement mise sur la sensibilisation et la vulgarisation des dispositions juridiques en vigueur.