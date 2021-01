Bénin: 03 morts et 03 blessés dans un accident sur l’axe N’Dali-Nikki

Un grave accident de la circulation a fait trois morts et trois blessés graves ce samedi 09 janvier 2021. Le drame s’est produit sur l’axe principal N’Dali-Nikki.

Trois personnes sont mortes dans un accident de la circulation sur l’axe N’Dali-Nikki à hauteur du village Ouenra. Selon une source locale, l’accident est survenu suite à la collision entre deux motocyclistes qui avaient tous remorqué chacun deux passagers. Le motocycliste venant de N’Dali a malheureusement vu l’un de ses pneus s’éclater, c’est ce qui a conduit à la collision.

Sur place, trois personnes sont mortes et on dénombre trois blessés graves dont une femme, un enfant et un homme. Ils ont été conduits à l’hôpital de zone Sounon Sero de Nikki.