Après les polémiques sur son amaigrissement, Michel Bohiri annoncé pour mort (photos)

L’acteur ivoirien Mihel Bohiri a été annoncé pour mort sur les réseaux sociaux. Informé, celui qui a joué le rôle du mari de Delta dans la série à succès « Ma Famille » a promis une poursuite judiciaire contre l’intéressé.

Un internaute identifié comme Albert Zigre a annoncé, dans le groupe Observatoire démocratique de côte d’ivoire, la mort de Michel Bohiri. « Le monde du cinéma ivoirien est en deuil. décès ce jeudi 31 décembre de l’acteur Michel Bohiri », a écrit l’internaute Albert Zigre en légende d’une photo de Michel Bohiri.

L’acteur a été informé par un fan en commentaire d’une publication dans laquelle il souhaitait une bonne et heureuse année à ses fans. « Voici ce qui se raconte depuis Plus de 30 minutes. Pfffé », a mis en commentaire un autre internaute, un certain Romuald.

Et à Bohiri de répondre sans faire dans la dentelle: « Jean Romuald merci pour l information. L’auteur du post sera traduit devant les autorité compétentes. Bonne fête a vous ».

Michel Bohiri gravement malade?

Pour rappel, il y a quelques semaines, alors que Bohiri accompagnait sa nièce Aldina Salso morte assassinée, à sa dernière demeure, il a été aperçu très amaigri sur les photos publiées sur les réseaux sociaux. Il n’en fallait pas plus pour l’annoncer très malade.

« Depuis quelques heures, une vive polémique est sur les réseaux sociaux sur mon état de santé, alertant vivement famille, amis et collaborateurs », avait reconnu Bohiri. « Michel Bohiri se porte très bien, cet amaigrissement a une origine toute simple. Depuis 10 ans, je souffre de diabète et d’hypertension artérielle, ce qui m’impose un régime alimentaire strict », avait-il expliqué à ses fans à l’époque.