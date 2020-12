Vivi l’Internationale: sa fille Emmanuelle alias Mala Mala signe son grand retour sur scène (vidéo)

Mala Mala, la fille de la célèbre chanteuse béninoise Vivi L’Internationale a fait son grand retour sur scène avec un troisième album.

Elle s’appelle Emmanuelle de Souza alias Manu-Ella ou Mala Mala. Jeune chanteuse béninoise, elle est la fille de la légende et chantre de la paix, Vivi l’internationale. Sa vocation est de poursuivre les œuvres de sa mère en œuvrant pour la paix au Bénin et dans le monde.

C’est pourquoi, comme sa mère, Mala Mala œuvre pour la paix et l’union à travers ses trois (03) albums. Il s’agit de son 1er album sorti en 2013 et intitulé BON DIEU ÈPI MWEN, son deuxième album sorti deux ans plus tard et intitulé AFRICA NA YI NOUKON, puis le troisième Léenanona.

La fille de Vivi l’internationale qui s’inspire du vécu quotidien et de la condition humaine a expliqué ce que cache le Titre « ENA NON A ». Pour elle, c’est une très belle chanson d’invocation et de supplication envers Dieu le très saint père créateur des cieux et de la terre. « Je vous l’offre Gratis . alors consommer sans modération partagez, aimez, et tagguez quelqu’un qui a besoin de cette prière en ces moments », va-t-elle conseiller sur sa chaîne Youtube.