Violences en Centrafrique: la France déploie ses avions de combat

Alors que les violences font rage en Centrafrique, la France a envoyé des avions de combat survoler le pays, dans le but de dissuader les groupes armés d’empêcher la tenue des élections.

Le bureau du président français, Emmanuel Macron, a déclaré que la mission de survol mercredi faisait suite à une demande du président centrafricain, Faustin Archange Touadera, et que l’opération « marque la condamnation par la France des tentatives de déstabilisation du pays », a rapporté le presstv. Les rues de la capitale de la RCA, Bangui, sont en proie à la panique, avec la fermeture d’entreprises, et des personnes se réfugiant chez elles alors que le pays se prépare pour les élections présidentielle et législatives du 27 décembre.

Plusieurs groupes armés ont accusé le gouvernement de Touadera, la semaine dernière, de chercher à arranger les élections et ont mis en garde contre une réaction violente. Le président sortant de 63 ans cherche un second mandat, ce qui est un test crucial pour l’un des pays les plus instables d’Afrique. Auparavant, les dirigeants des trois principaux groupes rebelles de la RCA avaient formé une coalition et Touadera a accusé l’ancien président, François Bozize, de «tentative de coup d’État» avant les élections. Les groupes rebelles ont annoncé avoir invité « tous les autres groupes armés à se joindre ».