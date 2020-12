Vers la création d’une équipe économique commune entre Israël et le Maroc

Quelques semaines après l’annonce de la normalisation des relations entre les deux pays, Israël et le Maroc signent leur premier accord économique.

Le ministère israélien des Affaires étrangères a annoncé ce mardi, la signature du premier accord économique entre Tel-Aviv et Rabat, dans les domaines de l’investissement et du financement, nous rapporte l4agence Anadolou.

Le compte Twitter du site électronique « Israël en arabe », géré par le ministère israélien des Affaires étrangères, indique que l’accord avait été signé entre les ministères des Finances israélien et marocain.

L’accord prévoit de porter le volume des échanges commerciaux entre les deux pays à un demi-milliard de dollars par an, selon la même source, sans donner d’indication sur le volume actuel des échanges entre les deux pays. Le département israélien des Affaires étrangères n’a pas mentionné si l’accord avait été signé au Maroc ou en Israël, mais le journal « Israel Today », avait précédemment confirmé qu’il avait été signé lors de la visite d’une délégation israélienne au Maroc il y a quelques jours.

Lundi, le ministre israélien de l’Économie et de l’Industrie, Amir Peretz, s’est entretenu à distance avec son homologue marocain, Moulay Hafid El Alamy, au sujet des perspectives de coopération industrielle entre les deux pays. Selon l’Autorité officielle israélienne de radiodiffusion, « la discussion a porté sur les secteurs du textile, de l’agroalimentaire, de la recherche appliquée dans l’industrie, de les technologies vertes et de l’industrie des énergies renouvelables ».

La même source avait annoncé mardi, qu’une délégation marocaine poursuivait sa visite en Israël pour prendre les mesures techniques en vue de la réouverture du bâtiment dans lequel se trouvait la représentation diplomatique du Royaume à Tel-Aviv, jusqu’en 2000.

Le Maroc est le quatrième pays arabe à avoir annoncé une normalisation de ses relations avec l’Etat hébreu cette année, après les Emirats arabes unis, Bahreïn et le Soudan, sous l’impulsion de l’administration du président américain sortant Donald Trump. Les Palestiniens s’opposent à la normalisation des relations entre Israël et le monde arabe, estimant qu’elle ne devrait se faire qu’après un accord de paix israélo-palestinien.

Le Maroc abrite la plus importante communauté juive d’Afrique du Nord, avec quelque 3.000 personnes. Environ 700.000 juifs d’origine marocaine vivent en Israël.

Quatre accords bilatéraux entre Israël et le Maroc ont été signés la semaine dernière, portant sur les liaisons aériennes directes, la gestion de l’eau, la connexion des systèmes financiers et un accord d’exemption de visa pour les diplomates. Le Maroc et Israël ont également discuté lundi des perspectives de coopération et de partenariat industriel dans cinq secteurs.