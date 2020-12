Veillée Hommage Johnny Hallyday: Laeticia s’affiche main dans la main avec Jalil Lespert

A l’occasion de la veillée hommage à Johnny Hallyday, la veuve Laeticia s’est affichée main dans la main avec son nouvel amour, le réalisateur Jalil Lespert.

Depuis la mort de Johnny, c’est la toute première fois que Laeticia Hallyday s’est rendue sur sa tombe avec un nouveau compagnon. Ce dernier s’appelle Jalil Lespert et c’est lui qui partage la vie de la maman de Jade et Joy depuis la mi-octobre.

Pour la veillée hommage, Laeticia était entourée de leurs proches, de nombreux fans et de ses filles, le 5 décembre 2020, sur la tombe du rockeur, au cimetière marin de Lorient, sur l’île de Saint-Barthélémy.

Le comédien et réalisateur, Jalil Lespert, était assis juste derrière la veuve, prêt à lui tenir la main dès que le besoin se faisait sentir. « Trois ans déjà qui me paraissent un siècle, une éternité… Il nous manque plus que tout et aujourd’hui n’est pas une journée ordinaire, mais elles sont rares les journées sans lui… Rares car en vérité nous vivons ensemble chaque moment. Il nous manque plus que les mots parce qu’ils ne seront jamais assez forts pour exprimer cette douleur encore forte de son absence. Ce soir, il faut que nous regardions le ciel, il y aura une étoile qui brillera plus que les autres… Il n’est pas loin, il veille, il nous protège… #jetaime. », a écrit Laeticia Hallyday sur Instagram.

Laeticia Hallyday, ses filles et son compagnon étaient dans les Caraïbes depuis le 1er novembre 2020. Après la veillée hommage à Johnny Hallyday, la famille a rejoint la villa des Hallyday à Los Angeles.