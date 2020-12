USA: Obama, Bush et Clinton prêts à se faire vacciner publiquement contre la covid-19

Aux USA, les anciens chefs d’Etat Barack Obama, George W. Bush et Bill Clinton ont décidé de se faire vacciner publiquement contre le Covid-19.

Afin d’amener les citoyens à avoir confiance aux vaccin anti Covid-19, plusieurs chef d’états américains ont décidé de servir de cobaye. Parmis eux, Barack Obama, 59 ans, a fait “entièrement confiance” aux autorités sanitaires du pays, dont l’immunologue Anthony Fauci, figure scientifique très respectée aux Etats-Unis.

“Si Anthony Fauci me dit que ce vaccin est sûr et peut protéger du Covid, je n’hésiterai pas à me le faire injecter“, a-t-il confié dans un entretien radio à SiriusXM. “Je promets que lorsqu’il sera disponible pour les personnes moins vulnérables, je me ferai vacciner. Je pourrais le faire à la télévision ou faire en sorte que ce soit filmé, afin que les gens puissent voir que je fais confiance à la science”, va t-il rassurer.

George W. Bush aussi est partant d’après un de ses représentants. Ce dernier cité par lenouvelliste a confié à CNN que l’ancien président républicain de 74 ans était lui aussi disposé à faire la promotion des vaccins contre le Covid-19.

“Les vaccins doivent dans un premier temps avoir été jugés sûrs et administrés aux populations prioritaires”, a expliqué le représentant Freddy Ford. Il poursuit: “Le président Bush attendra ensuite son tour et se fera volontiers vacciner devant les caméras”.

Angel Urena, porte-parole de Bill Clinton a indiqué à CNN que l’ancien président démocrate de 74 ans, se ferait vacciner publiquement “si cela pouvait inciter tous les Américains à en faire de même”.

Pour rappel, ce jeudi 3 décembre 2020, une tribune dans le Washington Post appelait le président déclaré élu Joe Biden, 78 ans, et sa future vice-présidente Kamala Harris, 56 ans, à se faire vacciner en direct à la télévision. Ce faisant, le duo pourra convaincre les sceptiques à se vacciner contre la Covid-19.