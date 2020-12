Tunisie: un jeune berger décapité par des terroristes près de l’Algérie

Un jeune berger a été enlevé et décapité par des militants islamistes, dans les montagnes en Tunisie, près de la frontière algérienne, rapporte Reuters.

Selon des sources sécuritaires, l’armée tunisienne alertée de l’enlèvement, a retrouvé le corps du jeune berger décapité par les combattants djihadistes qui sévissent dans la région près de la frontière entre la Tunisie et l’Algérie. La région est montagneuse et constitue une cachette sure pour les terroristes qui s’y abritent.

Les autorités tunisiennes, via le Premier ministre Hichem Mechichi, ont condamné l’assassinat horrible du jeune homme et ont indiqué que cet acte ne resterait pas impuni. La Tunisie mène depuis plusieurs années, une guerre sans merci au terrorisme sur cette partie de son territoire, dans la chaîne de montagnes de Kasserine et du Saloum. Les soldats tentent de venir à bout du groupe djihadiste Ajned Kilafha alliés à l’État islamique, dont les combattants fuient dans les montagnes après leurs attaques.