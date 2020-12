« Tu devrais t’estimer heureux d’avoir couché avec Vitale », Emmanuelle Kéita tacle Souleymane Kamagaté

La brouille entre Vitale et Souleymane Kamagaté a pris une autre tournure. Emmanuelle Kéita s’en est mêlée en s’en prenant à l’artiste.

En juillet 2019, Vitale avait fait de graves révélations sur sa relation avec Souleymane Kamagaté et Bamba Ami Sarah. «Je n’ai jamais nier ma relation avec Souleymane Kamagaté puisqu’on nous voyait toujours. Oui on était ensemble », a-t-elle indiqué.

Dans ses déclarations, Vitale s’en est prise à l’épouse de l’homme Saga. « J’ai dit sur les réseaux sociaux qu’elle mangeait mon restant parce qu’elle m’a lancé des piques sur sa page Facebook », a expliqué Vitale dans l’émission mythique « Faha Faha » d’Ivoire Tv Music présentée par Ramzy Le Danhere.

Il faut dire une chose, elle et moi, on se connaissait bien quand j’étais en début de carrière. Ça m’a un peu étonné de la voir avec mon ex. Ok, en amour, il n’y a pas de frontière. Vitale

Très en colère, Souleymane Kamagaté a réagi sur sa page Facebook en dénonçant sévèrement la seule mention de son nom par Vitale. A l’en croire, c’est à cause de lui que Vitale vilipende son épouse. « Tout est parti de l’émission Peopl’emik diffusée sur (La 3). J’ai eu à dire que la meilleure femme, c’est celle qui a la crainte de Dieu. Bamba Ami Sarah est la meilleure femme que j’ai connue dans ma vie », fait-il remarquer.

« Tu n’es qu’un pisseur au lit »

Comme pour défendre Vitale, Emmanuelle Keita et plusieurs autres artistes ont fait leur entrée dans le game pour remettre Souleymane Kamagaté à sa place: « Tu devrais t’estimer heureux d’avoir couché avec Vitale, car tu n’a aucun charisme », a lancé Kéita à Souleymane Kamagaté alias l’homme Saga.

Elle l’invite à arrêter de dénigrer les femmes sur les réseaux sociaux: « Tu n’es qu’un pisseur au lit. Écoute-moi et la ferme-là. Si tu ne réponds pas aux ménopausées, ne t’adresse plus alors à ta mère. Car elle doit aussi être ménopausée. La ménopause est une grâce et non une maladie. »

En début de semaine, Souleymane Kamagaté, sa femme,Bamba Ami Sarah, et Vitale se sont taclés à plusieurs reprises dans des directs sur leur page Facebook avant de se présenter des excuses. Reste à savoir comment cette histoire prendra fin.