Triste nouvelle pour Suspect 95: le rappeur ivoirien annonce le décès de sa femme

Le Rappeur Ivoirien Suspect 95 a annoncé, ce dimanche 13 décembre 2020, la mort de sa femme.

Mauvaise nouvelle pour le président du Syndicat et rappeur ivoirien Suspect 95 qui vient de perdre la femme de sa vie. « Je viens de perdre ma femme, celle qui m’a motivée à devenir ce que suis aujourd’hui, qui m’a encouragée à monter tout ce business , je ne le souhaite à personne», a écrit Suspect 95 sur twitter.

Dans son message, l’artiste a annoncé son retrait des réseaux sociaux pour un bon moment. « , je serais OFF pendant un certain moment, aidez moi à me recueillir pour le repos de son âme », peut on lire dans la publication.

Suspect 95 est un rappeur ivoirien confirmé. Il a su révéler son talent par son professionnalisme grâce à des titres tels que « Enfant de Boss, c’est Boss », Contrat », Ma seule petite, je veux dépenser », enfant des gens et bien d’autres. Ces tubes sont vus et écoutés par des millions d’ivoiriens et bien au-delà des frontières.

En plus d’être un excellent chanteur, c’est un excellent débateur.