Triste nouvelle chez les Windsor: Elizabeth II pleure la mort d’un fidèle compagnon

A quelques jours de la fête de Noël, la reine Elizabeth II est en deuil. La grand mère de William et Harry fait face à la mort de l’un de ses fidèles Corgi qui s’est éteint au château de Windsor.

Un décès enregistré au château de Windsor provoque une grande peine pour la monarque, Elizabeth II. La reine pleure la perte de l’un de ses deux derniers chiens quelques semaines avant Noël.

Le fidèle compagnon Vulcan, un croisé teckel-corgi, est décédé il y a quelques semaines à Windsor, selon des sources. Même si les causes de sa mort n’ont pas été dévoilées, il était le fidèle animal de compagnie de la reine depuis au moins 2007, soit plus de 13 ans, ce qui fait de lui un bon âge pour la race.

Des sources ont déclaré que la perte de son fidèle compagnon avait été un coup dur pour le monarque de 94 ans et ne lui avait laissé qu’un seul animal, Candy, également un Dorgi.

Dans le cadre de la fête de Noel et en raison des mesures préventives contre le Coronavirus, la monarque, 94 ans et le duc d’Édimbourg, 99 ans, devraient renoncer aux festivités et passer la journée “tranquillement” au château de Windsor sans former de bulle avec d’autres ménages.