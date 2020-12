Tricherie au concours de magistrats: voici les peines requises contres les mis en causes

Le procès des mises en cause dans le dossier dit de tricherie au recrutement des magistrat suit son cours.

Selon les réquisitions, le premier avocat est relaxé au bénéfice de doute, le DAC du ministère de la justice et et de la législation est condamné à 6 mois de prison assortir de sursis, les deux dames prises en flagrant délit de tricherie ont reçu comme réquisition 36 mois de prison dont 12 mois fermes. De son côté, l’agent judiciaire du trésor réclame 38.710.160 francs CFA pour dommages et intérêts.

A noter qu’à la suite de l’arrestation des deux dames en pleine tricherie, le président de la république a ordonné l’annulation du concours de recrutement de 100 auditeur de justice.