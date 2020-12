Tremplin Start-up UEMOA: liste des lauréats du Bénin à primer le 23 Décembre

La première édition de l’initiative « Tremplin Start-Up UEMOA » a livré son verdict, et les différents lauréats recevront leur distinction, ce mercredi.

Initiée par la Commission de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), la première édition de l’Initiative « Tremplin Start-Up UEMOA » vise à encourager l’innovation en entreprise, à travers l’accompagnement de start-up innovantes, et cela en vue de la diversification et de la densification du tissu économique de l’espace.

Pour cette première édition, le secteur retenu est celui de l’Economie Verte.

En collaboration avec les Chambres Consulaires nationales, un concours a été organisé, à l’issue duquel les dix (10) meilleurs projets nationaux de start-up ont été sélectionnés, puis soumis à une compétition régionale.

Au total, cinq (05) prix d’Excellence ont été mis en jeu pour les meilleurs projets du classement de la sélection régionale. Vingt-quatre (24) prix d’encouragement seront également décernés, à raison de trois (03) par Etat membre de l’Union, de même que des primes aux structures de

promotion accompagnant les start-up.

Au Bénin, trois promoteurs de start-up et trois structure accompagnatrices seront primés. La cérémonie aura lieu le mercredi 23 décembre 2020 à partir de 10 heures, à la Chambre de Commerce et d’Industrie à Cotonou.

Les start-up retenues bénéficieront chacune d’un montant de 5 millions de FCFA et les structures accompagnatrices, d’un million de FCFA.

Liste des start-up et structures retenues au Bénin