Transhumance transfrontalière: bilan du protocole d’entente entre le Bénin et le Niger

Le Bénin a accueilli, le 16 décembre 2020, à l’hôtel Golden Tulip, la session ministérielle consacrée au bilan de l’autorisation exceptionnelle d’entrée de 50.000 têtes de cheptel du Niger au Bénin, au titre de la campagne de transhumance transfrontalière 2019-2020.

Cette session a été co-présidée par le Ministre Gaston C. Dossouhoui de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche du Bénin et son homologue Youssouf Barkaï de l’Agriculture et de l’Elevage, chargé des relations avec les Institutions de la République du Niger.

L’objectif de la rencontre est de faire le point de la mise en œuvre des engagements contenus dans le communiqué du 16 février 2020 relatif à l’accord d’autorisation exceptionnelle d’entrée de 50.000 têtes de ruminants du Niger sur le territoire béninois.

Après examen du rapport soumis par les experts, les autorités des deux pays ont exprimé leur satisfaction, quant à la qualité et le bon niveau de mise en œuvre des engagements pris par le Bénin et le Niger dans le cadre de l’accord exceptionnel de gestion de la campagne de la transhumance transfrontalière 2019-2020.

Les résultats satisfaisants ne dénotent pas de l’absence de difficultés dans la mise en œuvre du protocole d’entente entre les deux Etats. Les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de certains engagements ont été d’ailleurs objet d’échange entre les 2 pays qui ont aussi déploré la survenance de la pandémie de la Covid-19 qui a limité la mise en œuvre de cet accord.

Par ailleurs, ils ont apprécié les initiatives et stratégies déployées tant par les Institutions régionales, que par les 02 États dans la perspective d’une transformation maitrisée des systèmes d’élevage mobiles en Afrique de l’Ouest et dans les deux pays en particulier.

Les 02 États se sont engagés à amplifier ces actions pour mieux sécuriser le pastoralisme et assurer le développement du sous-secteur de l’élevage.

Le Niger souhaite le renouvellement du protocole

Au cours des échanges, la République du Niger a exprimé le souhait de voir l’entente renouvelée pour lui permettre de gérer les problèmes persistants et conduire plus sereinement les réformes en cours pour une stabilisation du cheptel ruminant.

La délégation béninoise, de son côté, a insisté sur le caractère spécial et dérogatoire de l’entente de février 2020, qui ne saurait se substituer aux décisions prises en matière de gestion de la transhumance.

Au terme de la rencontre, les Ministres se sont engagés à rendre compte aux Gouvernements des 02 pays des conclusions et recommandations issues du processus d’évaluation conjointe de l’entente conclue en février 2020.

Les Gouvernements des deux pays se feront le devoir de définir, de commun accord, les nouveaux contours que pourrait prendre la coopération entre les 02 pays pour la gestion du pastoralisme et de la transhumance en tenant grand compte des deux principales contraintes soulevées au cours des débats : les contraintes sécuritaires et les déficits fourragers.

Pour finir, la délégation du Niger a exprimé sa profonde gratitude à son Excellence, Monsieur Patrice TALON, Président de la République du Bénin, Chef de l’Etat, Chef du Gouvernement, aux membres de son Gouvernement et au peuple Béninois pour la qualité de l’accueil et les facilités mises à leur disposition et qui ont permis la réussite de cette rencontre.

À cette session ministérielle, y ont pris part Monsieur Alassane SEIDOU, Ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale; Monsieur William COMLAN, Directeur de Cabinet du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération, représentant le Ministre ; Monsieur Delphin TOKPON, Secrétaire Général Adjoint du Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique, représentant le Ministre ; le Lieutenant Hyacinthe D. BLENON, représentant le Ministre Délégué chargé de la Défense Nationale.