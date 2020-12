Tournée nationale: les doléances des béninois de la diaspora à Patrice Talon

Dans le cadre de la tournée nationale de Patrice Talon, dont la première phase a connu son épilogue, les béninois de la diaspora ont lancé un appel au chef de l’Etat.

Les béninois de la diaspora auront-ils droit à la tournée de réédition de compte de Patrice Talon? Soucieux du sort qui leur est réservé, ils ont lancé un appel au président de la république, dans une déclaration rendue publique. Dans ledit message, le Haut conseil des béninois de la diaspora prie le chef de l’Etat de bien vouloir visiter les béninois de l’extérieur, membres de la diaspora souvent considérée comme un département du pays d’origine.

« Nous avions suivi avec beaucoup d’intérêt sa tournée dans plusieurs communes du Bénin et le remercions par avance pour la prise en compte des problèmes posés par endroits », peut-on lire dans leur déclaration signée par Aziz Adjakpé. Ils estiment qu’ils sont devenus, par la force des choses, membres de la diaspora. « Ce n’est guère par plaisir », vont-ils clarifier.

Pour les béninois de la diaspora, depuis la suppression de plusieurs Consulats et Ambassades, ils se sentent comme les oubliés de la République. « Or nos sacrifices dans nos pays de résidence respectifs contribuent, de façon directe ou indirecte, au développement de notre cher et beau pays », font-ils remarquer.

C’est pourquoi, ils exhortent Patrice Talon à accorder une bienveillante attention à leur appel, en rétablissant leurs représentations diplomatiques et en les visitant.