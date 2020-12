Touche pas à mon poste: en larmes, Jean-Pascal Lacoste évoque ses « galères » financières (Vidéo)

Sur le plateau de Cyril Hanouna, vendredi soir, Jean-Pascal Lacoste a évoqué en larmes, les problèmes d’argent auxquels il a dû faire face. Des « moments hyper durs”.

Au début des années 2000, Jean-Pascal Lacoste a connu le succès avec son titre « L’agitateur ». Mais cette période dorée n’a pas duré. Loin des caméras, l’ancien candidat de la Star Academy a rencontré des problèmes d’argent et a dû faire face à des « moments hyper durs”. Il s’est confié sur le plateau de Cyril Hanouna, vendredi soir, ne pouvant retenir ses larmes.

« Moi, j’ai été pendu au décès de mon père. Je devais 185.000 euros aux impôts. J’ai perdu mon contrat avec TF1. J’avais 5.000 euros par mois. Par chance, mon père m’avait fait acheter un terrain. J’ai pu redémarrer. J’ai redémarré à zéro« . Il a raconté avoir ensuite eu « un bad il y a huit ans » : « Je n’avais rien !« , a déclaré le chroniqueur.

"J'ai galéré à payer mon loyer"



Avec beaucoup d'émotion, @jp_lacoste évoque sa traversée du désert et tient à faire passer un message #TPMPWeekEnd pic.twitter.com/AWQR9dwHt9 — TPMP (@TPMP) December 11, 2020

« Il ne faut pas avoir peur de faire autre chose. J’ai ouvert un petit restaurant. Ca a moyennement marché. J’ai vendu. J’ai fait serveur dans un restaurant. Les gens vous disent : ‘C’est là que ça vous mène la télé’. Les gens sont des connards !« , a lancé Jean-Pascal Lacoste, énervé. « Après ce restaurant, Cyril, tu m’as pris. C’est pour ça que je le dis avec émotion. Ca n’a pas été facile. Je suis passé par des moments hyper durs. J’ai quand même eu la chance d’avoir Delphine, qui s’est occupée de mes enfants. J’ai galéré à payer mon loyer. J’en ai chié« , a-t-il poursuivi.

Le chroniqueur de « TPMP » a souligné que « ce n’est pas parce qu’on fait de la télé« , « qu’on ne peut pas être boulanger ou autre« . « Quand il faut bouffer, il faut bouffer ! Que ce soit serveur, électricien ou boulanger, il n’y a pas de sous-métiers ! Il faut s’adapter ! C’est dur mais quand on se bat, on peut y arriver« , a ajouté Jean-Pascal Lacoste, avant de s’effondrer en larmes. « Puis, c’était au moment où j’ai divorcé, c’était compliqué…« , a-t-il essayé de reprendre, dans la difficulté. Et de glisser : « Et les gens vous démontent… Même aujourd’hui ! C’est pas des trucs fastoches…« .