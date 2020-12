Top 100 des femmes les plus puissantes du monde: Beyoncé et Rihanna sur la liste

Comme chaque année, le célèbre magazine Forbes a dressé son classement des 100 femmes les plus puissantes du monde. On trouve les chanteuses Rihanna et Beyoncé dans ce top 100, pour être classées respectivement à la 69e et 72e positions.

C’est un rendez-vous qui a lieu chaque année avant la période des fêtes. Le magazine Forbes a publié, lundi 8 décembre, son classement annuel des femmes les plus influentes du monde, qui rassemble les personnalités féminines emblématiques du monde politique, artistique, économique ou encore médiatique.

Pour la dixième année consécutive et la quatorzième fois depuis la création de ce top 100 exclusivement féminin, c’est Angela Merkel qui occupe la pole position. Elle est suivie par la française Christine Lagarde, qui préside la Banque Centrale européenne, puis par celle qui deviendra la première vice-présidente des États-Unis en janvier, Kamala Harris. À noter que, pour cette dernière, il s’agit de son entrée dans le classement.

Selon ce même magazine, Rihanna est classée comme étant l’actuelle chanteuse la plus riche au monde, sa fortune dépasse même celle la reine Élisabeth, du Royaume-Uni. En ce qui concerne Beyoncé, Forbes évoque notamment le succès financier hallucinant du couple qu’elle forme avec le rappeur Jay-Z. De plus, Beyoncé a su, à l’instar de Rihanna, conjuguer réussite dans l’industrie musicale mondiale et réussite dans celui de la mode notamment avec des collaborations plus que réussies avec Adidas.

En cette année 2020 particulière, une attention a également été portée sur l’implication de chacune en lien avec la pandémie de Covid-19. C’est principalement pour cette raison que la Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern fait aussi son entrée dans le classement. Elle occupe la 32e place.