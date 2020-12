Top 10 des plus grands pays du monde, un seul Etat africain dans le lot

Avec une superficie de 510.1 million km², la terre abrite plus de 7 milliards d’humains répartis entre 5 continents, qui eux-mêmes sont subdivisés en nations plus ou moins grandes. Parmi celles-ci, certaines ont bénéficié de territoire très grand en matière de superficie.

Voici les dix plus grands pays du monde.

1. La Russie

La Russie possède une superficie de 17 millions de kilomètres carrés. Elle abrite 146,5 millions d’habitants. Ce long pays s’étend de l’Asie du Nord à l’Europe. Ce colosse possède une richesse naturelle hors norme. Houille, fer, nickel, diamant, pétrole, gaz… Une force qui lui permet notamment de s’imposer dans le domaine nucléaire et spatial. Ainsi la Russie n’est pas seulement le plus vaste pays du monde, c’est aussi un acteur majeur de l’investissement des zones spatiales.

2. Le Canada

Le Canada est le deuxième plus grand pays du monde. Entre l’océan Atlantique, le Pacifique et l’Arctique, le pays s’étend sur 9 984 670 de kilomètres carrés. Chutes, plaines et montagnes se font face dans une virtuosité fascinante. A l’instar de la Russie, le Canada possède une richesse naturelle remarquable. Au-delà de ses paysages fabuleux, il s’impose comme l’un des acteurs centraux de l’Amérique grâce à son pétrole et ses ressources minières. Le Canada compte parmi les pays les plus éduqués du monde et brille particulièrement dans le domaine scientifique.

3. Les Etats-Unis

Les Etats-Unis possèdent une superficie de 9 629 048 kilomètres carrés. Entre l’Alaska et ses quatorze territoires insulaires, le pays offre un panel de paysages très divers. De même, l’intérieur du territoire continental alterne entre déserts et forêts froides et humides. Une force qui a fait de ce pays l’un des plus visités du monde de New York à Los Angeles en passant par Las Vegas et San Francisco. Le pays est aujourd’hui un pilier dans la production de nouvelles énergies et dans l’élaboration de nouveaux moyens de communication.

4. La Chine

La Chine abrite un sixième de la population mondiale, soit 1,3 milliard d’habitants. Ainsi, elle n’est pas seulement le quatrième pays le plus grand du monde, elle est aussi le plus peuplé. Sa superficie est de 9 596 961 kilomètres carré. L’une de ses richesses naturelles est la variété de ses paysages grâce aux différents climats qui s’affrontent sur ce même territoire. La Chine est aussi connue pour sa grande force de travail qui en a fait l’atelier du monde.

5. Le Brésil

Avec ses 8 514 876 kilomètres carrés, le Brésil est le plus grand pays d’Amérique latine. Ses plages paradisiaques et son esprit de fête en ont fait l’un des hauts lieux des festivités internationales. Coupe du monde de Football en 2014, JO en 2016 et chaque année le Carnaval de Rio sont autant d’évènements qui ont marqué et marquent le Brésil. Sa force économique réside essentiellement dans l’agriculture. Le Brésil se place ainsi en septième place des plus grandes puissances économiques mondiales.

6. Australie

Réputée pour ses kangourous, sa nature sauvage bien mêlée à un environnement aussi moderne que les pays de l’Occident, l’Australie est sans doute l’un des pays les plus fascinants, intrigants et isolés du monde. Avec une superficie de 7 692 060 de km², soit 5,2 % de la surface habitable sur Terre, l’Australie est la sixième plus grande nation du monde.

7. Inde

L’Inde est le pays des superlatifs en termes de géographie et de démographie. Le pays des Maharajas avec une superficie de 3 287 263 de km² (soit 2,3 % de la surface habitable de la Terre) est le septième plus grand pays du monde. Il est également l’un des plus peuplés avec plus d’un milliard d’habitants.

8. Argentine

Surtout connue pour avoir offert au monde quelques-uns des plus grands joueurs de l’histoire du football (Diego Maradona et Lionel Messi), l’Argentine est avant tout une imposante nation qui s’étend sur 2 780 400 km² de terre. Elle est la huitième plus grande nation du globe.

9. Kazakhstan

Méconnu du fait de son enclavement continental, le Kazakhstan est pourtant l’une des nations qui ont décidé de se séparer du bloc soviétique à l’époque. Avec une superficie totale de 2 724 910 km² il s’agit du neuvième plus grand pays du monde.

10. Algérie

Surtout connue pour les chefs d’œuvres architecturaux hérités de la période coloniale dans les villes de Constantine ou autres, l’Algérie est le plus grand pays d’Afrique, mais aussi le dixième plus grand du monde avec une superficie de 2 381 741 km². Soit 1,6 % de la superficie de la Terre.

Sources: Génération Voyage, Paris Match