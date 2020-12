Top 10 des plus grands pays d’Afrique, l’Algérie et la RDC en tête

Plusieurs africains penseraient au Nigéria ou au Niger, comme les pays les plus grands du continent africain, sans savoir qu’il y a sur le continent, d’autres pays plus vastes. Devant eux, se trouvent l’Algérie et la république démocratique du Congo, qui disposent de vastes territoires.

Classement par superficie

1- L’Algérie

L’Algérie est un pays d’Afrique du Nord qui fait partie du Maghreb. Il partage au total plus de 6 385 km de frontières terrestres, avec la Tunisie au Nord-Est, la Libye à l’Est, le Niger et le Mali au Sud, la Mauritanie et le Sahara occidental au Sud-Ouest, et enfin le Maroc à l’Ouest. C’est le pays le plus vaste du continent et le 10e le plus grand du monde, avec 2 381 740 km² de superficie pour une population de 40 969 443 d’habitants.

2- La RDC

La République démocratique du Congo est un pays d’Afrique centrale. Le français est la langue officielle et quatre langues bantou ont le statut de langue nationale. L’économie repose principalement sur le secteur de l’agriculture et de l’exploitation minière. Le pays compte en tout 83 301 151 d’habitants sur un territoire vaste de 2 344 860 km².

3- La Libye

La Libye est un pays d’Afrique du Nord faisant partie du Maghreb. Elle est bordée au nord par la mer Méditerranée, à l’ouest par l’Algérie et la Tunisie, au sud par le Niger et le Tchad et à l’est par le Soudan et l’Égypte. Ce pays très en difficulté s’étend sur une superficie de 1 759 540 km² pour une population de 6 653 210 d’habitants.

4- Le Tchad

Le Tchad, en forme longue, la République du Tchad, est un pays d’Afrique centrale sans accès à la mer, situé au Sud de la Libye, à l’Est du Niger, Nigeria, et du Cameroun et au Nord de la République centrafricaine et à l’Ouest du Soudan. Le Tchad couvre un vaste territoire de 1 284 000 km² pour une population de 12 075 985 d’habitants

5- Le Niger

Le Niger est un pays d’Afrique de l’Ouest steppique, situé entre l’Algérie, le Bénin, le Burkina Faso, le Tchad, la Libye, le Mali et le Nigeria. Le pays est multiethnique et constitue une terre de contact entre l’Afrique subsaharienne et l’Afrique du Nord. 1 267 000 km² de superficie et une population totale de 19 245 344 d’âmes.

6- L’Angola

L’Angola est un pays du sud-ouest de l’Afrique, limitrophe de la République démocratique du Congo, de la République du Congo, de la Namibie et de la Zambie. Il compte 29 310 273 d’habitants et une superficie de 1 246 700 km².

7- Le Mali

Pour une population de 105 350 020 d’habitants et une superficie totale de 1 104 300 km², le Mali, en forme longue, la République du Mali, est un pays d’Afrique de l’Ouest, frontalier de la Mauritanie et de l’Algérie au nord, du Niger à l’est, du Burkina Faso et de la Côte d’Ivoire au sud, de la Guinée au sud-ouest et du Sénégal à l’ouest.

8- Afrique du sud

L’Afrique du Sud est un pays situé à l’extrémité australe du continent africain. Il est frontalier au nord avec la Namibie, le Botswana et le Zimbabwe, et au nord-est avec le Mozambique et le Swaziland. Le pays compte 54 841 552 habitants pour une superficie de 1 219 090 km².

9- L’Ethiopie

L’Éthiopie est un État de la Corne de l’Afrique. Le pays a des frontières communes avec l’Érythrée (ancienne province), la Somalie, le Soudan, le Soudan du Sud, le Kenya et la République de Djibouti. Avec une superficie de 1 104 300 km², l’Éthiopie est le deuxième pays le plus peuplé en Afrique avec 105 350 020 d’habitants.

10- La Mauritanie

La Mauritanie, ou République islamique de Mauritanie, est un pays du Nord-Ouest de l’Afrique. La capitale de l’actuelle Mauritanie est Nouakchott. Les autres villes principales sont Nouadhibou, Kiffa, Kaedi, Zouérate et Rosso. Le pays compte 3 758 571 habitants avec une superficie de 1 030 700 km².