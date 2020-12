Togo: Santrinos Raphael en couple avec Monica? Voici ce que cache l’artiste (photos)

Le chanteur togolais Santrinos Raphael s’affiche depuis quelques jours avec une certaine Monica qu’il fait passer pour sa fiancée. Mais de source sûre, l’artiste ne s’afficherait jamais topless avec sa femme.

Santrinos Raphael a voulu tromper la vigilance de ses fans avec une publication sur sa page Facebook, il y a quelques jours.

« Le peu de temps qu’on a passé ensemble m’a prouvé qu’on va bien s’entendre car tu as su me rassurer. Désolé, les règles du syndicat ne permettent pas de vous montrer son visage », a écrit l’artiste sur sa page Facebook en légende d’un cliché de lui et d’une fille, dont le visage a été caché par un cœur rouge.

« C’est pas son vrai nom »

Si au premier degré, cette annonce signée « Monica » a fait comprendre aux internautes qu’il pourrait s’agir de la fiancée de l’artiste, les fans ont pu dénicher le piège qui s’y cachait. « Petit truc que nous sommes partis faire à Accra en blague comme ça vous avez affiché Monica. Heureusement que c’est pas son vrai nom« , va-t-il clarifier en légende d’une photo, où on voit clairement le visage de la jeune femme.

Mais au vu des publications qu’enchaine l’artiste depuis lors, on est tenté de dire qu’il ne s’agit nullement de sa femme, mais plutôt d’un nouveau projet du chanteur.

Monica ou un nouveau clip

Comme l’indiquent les photos ci-dessous, il s’agit d’une nouvelle sortie de Santrinos Raphael, dont le titre pourrait être « Monica ». L’artiste a été trahi par la photographie dans son dernier cliché sur Monica.

Nul doute que Monica est le prochain clip de Santrinos Raphael. Sans même savoir de quoi il s’agit véritablement, les fans l’ont déjà adopté.