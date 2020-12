Togo: quand un préfet et une élue locale décident de faire du p0rno (Photos)

Un scandale lié à une s&xtape secoue actuellement le Togo. Un préfet du pays en plein acte sexuel avec une élue locale et épouse d’un autre élu local.

C’est l’affaire du moment au Togo. Une élue locale s’est filmée en pleine action sexuelle avec un préfet bien connu du pays. En effet, dans une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux comme une traînée de poudre, on peut y voir clairement les deux personnalités, nues sur un lit, en train de se filmer après surement une séance de jambe en l’air.

Les deux « acteurs p0rno » étaient visiblement très heureux de leur moment passé ensemble et ont probablement décidé de l’immortaliser.

Le préfet prenait d’ailleurs plaisir à tripoter la partie intime de la dame et cette dernière souriait, comme étant aux anges. Selon la presse locale, la femme, bien connue des togolais, est l’ex-femme d’un député togolais et actuellement mariée à un adjoint au maire de la juridiction du préfet en question. Elle serait également une élue locale. Quant au préfet, il serait époux de deux femmes mais cela ne lui suffit visiblement pas et il a donc décidé d’en ajouter une maîtresse.