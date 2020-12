Togo: le président de la cour suprême a prêté serment

Le nouveau président de la Cour Suprême du Togo, Yaya Abdoulaye, a prêté serment ce lundi devant le bureau de l’assemblée nationale.

Nommé par décret présidentiel en date du mercredi 02 décembre 2020, le nouveau président de la cour suprême, le juge Yaya Abdoulaye, a juré lundi, de « bien et fidèlement remplir ma fonction, de l’exercer en toute impartialité, dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et, des votes, de ne prendre aucune position publique et de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence de la Cour, et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat ».

A lire Aussi: Togo: Abdoulaye Yaya, nouveau président de la Cour Suprême

Après sa prestation de serment, il a été renvoyé à l’exercice de ses fonctions par le bureau de l’assemblée nationale. Précédemment premier avocat général auprès de la cour de justice de l’Union Economique et monétaire Ouest Africaine (Uemoa), Abdoulaye Yaya a été nommé président de la Cour Suprême du Togo sur proposition du Conseil Supérieur de la magistrature. Magistrat de grade hors hiérarchie, il succède à Akapkovi Gamatho qui est admis à la retraite.