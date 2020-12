Togo: deux membres influents de l’opposition placés en détention

Deux membres d’un important mouvement de l’opposition au Togo, arrêtés la semaine dernière, ont été placés en détention, a indiqué dimanche le procureur de la République Essolissam Poyodi.

Brigitte Adjamagbo-Johnson, grande figure de l’opposition, et Gérard Djossou, tous deux membres de la Dynamique Monseigneur Kpodzro (DMK), « ont été présentés dès la clôture de l’enquête au procureur de la République qui a procédé à l’ouverture d’une enquête judiciaire » et ils sont accusés « d’atteinte à la sécurité intérieure de l’Etat et de groupement de malfaiteurs », a indiqué un communiqué du procureur lu à la télévision nationale.

Selon le procureur, les perquisitions menées à leurs domiciles « ont permis la découverte et la saisie de documents et d’objets compromettants », faisant état d' »un plan de déstabilisation des institutions de la République » et « d’un projet criminel ».

La DMK avait appelé à une marche fin novembre à Lomé pour protester contre les résultats de l’élection présidentielle de février qui a vu le président Faure Gnassingbé être réélu pour un quatrième mandat. La manifestation a été interdite par le gouvernement, qui a invoqué la pandémie de coronavirus. Les deux membres de l’opposition ont été arrêtés le week-end dernier, provoquant une vague d’indignation au sein de l’opposition et de la société civile.

Amnesty international a dénoncé mardi la « répression croissante des voix dissidentes par les autorités togolaises » à la suite de leur arrestation. L’ancien Premier ministre Agbéyomé Kodjo, chef de file de la DMK, qui a obtenu 19,46% des suffrages à l’élection présidentielle, contre 70,78% pour Faure Gnassingbé, conteste toujours ces résultats. L’opposant n’a pas fait d’apparition publique depuis juillet, et est visé par un mandat d’arrêt international.