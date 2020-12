Togo : bars fermés et couvre feu dès 22H du 20 décembre jusqu’au 03 janvier 2021

Les autorités togolaises ont annoncé de nouvelles mesures contre le Coronavirus et le moins que l’on puisse dire, c’est que les togolais ne seront pas contents.

Le gouvernement du Togo a à cœur le bien-être de son peuple et a donc pris la décision de le privilégier aux fêtes de fin d’année. Dans le souci donc d’éviter la propagation du coronavirus, le Coordonnateur de la cellule de riposte à la pandémie, Col Mohaman Djibril, a annoncé à la télévision nationale qu’un couvre-feu a été instauré désormais dans le Grand Lomé. La mesure annoncée prendra effet à partir du 20 décembre au 03janvier de 22h à 5h.

Cependant certains jours ont été revus de façon un peu plus élargie et donc, les 24, 25, 31 décembre 2020 et le 1er janvier 2021, le couvre-feu sera à partir de 23 heures à 5heures. Aussi, les bars et autres débit de boisson sont interdits d’ouverture du 20 décembre au 3 janvier sur toute l’étendue du territoire togolais.