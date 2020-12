Togo: adoption de la loi de programmation militaire 2021-2025

Le Parlement togolais a adopté à l’unanimité mardi, le projet de loi relatif à la programmation militaire 2021-2025.

Ce projet de loi vise à donner à l’armée nationale togolaise les moyens de sa mission dans un contexte de menaces terroristes et d’extrémisme violent en Afrique de l’Ouest. Pour la présidente de l’Assemblée nationale, Chantal Djigbodi Tsègan, le Togo réaffirme à travers l’adoption de cette loi, « l’objectif d’un modèle d’armée très performant pour répondre aux enjeux sécuritaires nationaux dans un contexte régional et international préoccupant ». « Il s’agit de relever le niveau de défense du Togo pour demain », a-t-elle expliqué.

De nos sources, on apprend que l’adoption de cette loi prévoit en faveur des Forces armées togolaises des dépenses estimées à un peu plus de 700 milliards de francs CFA (1,3 milliard de dollars). Ses dépenses sont liées à la dotation en équipements modernes, aux infrastructures et à l’augmentation des ressources humaines au sein de l’armée.